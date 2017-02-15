Генсек НАТО рассказал о причастности России к кибератакам на ресурсы союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые союзники Альянса сообщили о причастности России к кибератакам, передает УНИАН.

"Существует несколько сообщений от разных союзников, что Россия имеет отношение, во всяком случае, ко многим таким атакам", - заявил он на пресс- конференции в Брюсселе.

По его словам, в НАТО зафиксировали резкое увеличение количества кибератак. В частности, в 2016 году количество кибератак на ресурсы НАТО увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом.

"И именно это является причиной того, почему мы укрепляем нашу кибербезопасность: мы делимся лучшими практиками, мы развиваем технологии, и мы помогаем союзникам в укреплении их кибербезопасности", - подчеркнул генсек НАТО. Напомним, что ранее Йенс Столтенберг заявил, что в 2016 году каждый месяц системы НАТО были атакованы хакерами около 500 раз. По сравнению с 2015 годом, количество атак возросло на 60%.