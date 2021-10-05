Генсек НАТО у Вашингтоні вказав на провокативні заяви Росії

Україна та Грузія мають право прагнути членства у НАТО. Про це, як повідомляє журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, у ході виступу в Університеті Джорджтауну у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Столтенберг.

Зараз очільник Альянсу перебуває із візитом у Вашингтоні, де у понеділок зустрівся із президентом США Джо Байденом, а також головою Пентагону Ллойдом Остіном і радником із нацбезпеки Джейком Салліваном. У вівторок Столтенберг проводить переговори із законодавцями на Капітолійському пагорбі, пише офіційний сайт НАТО.

Столтенберг, відзначає Селдін, також назвав провокативними заяви Росії про те, що бажання суверенної нації приєднатись до НАТО становить провокацію.

За словами Столтенберга, пише Селдін, лише Україна та Грузія можуть вирішувати, чи приєднуватись їм до Альянсу, а НАТО, зі свого боку, має посилити підтримку цих країн. Як повідомляється, Столтенберг заявив, що піднімав дані питання із президентом США Джо Байденом.

Селдін також повідомляє, що Столтенберг заявив, що НАТО адаптувалось до того, щоб мати справу із більш агресивною Росією, і що Москва "порушила усі засадничі договори щодо озброєнь". При цьому, за словами Столтенберга, зберігається необхідність діалогу між НАТО та Росією щодо важливих питань, включно із контролем за озброєннями

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