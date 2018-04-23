Генсек ООН: необходимы структурные изменения в Совете Безопасности

Совет Безопасности ООН в нынешнем виде не может решить международные проблемы, в том числе остановить конфликт в Сирии.

Об этом генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил 22 апреля в интервью телеканалу SVT.

По словам Гуттериша, Совбез ООН в настоящее время "очень разрознен" и не отвечает сегодняшним реалиям международных отношений.

"У нас есть структурная проблема в Совете Безопасности. Он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что современный мир Совбез "уже не представляет".

Напомним, в ООН располагают только 3% от 187 миллионов долларов, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.

Новости международных отношений: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась в новом качестве