Генсек ООН объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском Биаррице, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Об этом сообщила пресс-служба ООН.

По словам Гутерриша, целью его прибытия на встречу мировых лидеров была мобилизация политической воли для участия в организованным им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также указал, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", - сказал Генсек.

Гутерриш также напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее - это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году - ред). И научные данные это подтверждают", - подчеркнул он.

"Саммит "большой семерки" - прекрасная возможность обратиться к международному сообществу... Страны "семерки" должны стать примером для других стран", - добавил глава ООН.

Ранее группа крупных инвесторов, управляющих капиталами в объеме более 34 триллионов долларов написала открытое письмо к лидерам 20 крупнейших экономик мира с требованием незамедлительно принять меры по борьбе с изменением климата.

В прошлом году климатологи сообщили о том, что США уже испытывают серьезные и дорогостоящие последствия изменения климата. В отчете ООН, опубликованном в октябре, ученые соглашаются, что для того, чтобы удержать глобальное потепление на уровне 1,5 °C или менее, выбросы углерода в атмосферу после 2020 года должны резко сократиться, и у человечества есть всего около 12 лет, чтобы это сделать.

1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, которое он назвал слишком мягким для ведущих загрязнителей - Китая и Индии, и таким, которое ставит под угрозу промышленность США. Выполнив свое неоднозначное предвыборное обещание, Трамп вызвал резкую критику со стороны мировых лидеров.