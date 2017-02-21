Генсек ООН прокомментировал смерть постпреда России Чуркина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал постоянного представителя РФ при организации Виталия Чуркина, который накануне умер от сердечного приступа, "выдающимся дипломатом".

Об этом говорится в специальном заявлении Гутерриша, сообщает Центр новостей ООН.

"Посол Чуркин был дипломатом, обладавшим уникальными профессиональными качествами, блестящим оратором, который был известен своим остроумием. Он отличался множеством талантов и широким кругом интересов. Несмотря на то, что мы недолго работали вместе, я всегда ценил эту возможность. Мне будет не хватать его прозорливости, профессионализма и дружбы", - отметил генсек ООН.

По его словам, со времени назначения на пост постпреда РФ при ООН в 2006 году Чуркин проявил себя незаурядной личностью.

Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.