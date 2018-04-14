Генсек ООН: Россия и США заявили, что гражданских жертв из-за удара по Сирии нет

Источники из России и США заявили, что гражданских жертв из-за удара Соединенных Штатов и союзникив по Сирии нет. ООН в свою очередь будет независимо проверять детали всех этих сообщений. Об этом во время открытия экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии заявил в субботу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает УНН.

"Прошлой ночью в 22:00 по Нью-Йорку президент США объявил о начале авиаударов с участием Франции и Великобритании, при этом сказав, что они направлены против потенциала химоружия сирийского правительства и их будущего использования. Авиаудары были ограничены тремя военными объектами внутри Сирии... Сирийское правительство объявило о том, что проводит операцию по перехвату. И источники из России и США сообщили, что не было гражданских жертв. При этом ООН будет независимо проверять детали всех этих сообщений", - подчеркнул он.

При этом он призвал "проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могли бы обострить ситуацию и усилить страдания сирийского народа", пишет Reuters.

Он сказал, что международные следователи находятся в Сирии и готовы посетить место предполагаемого применения химического оружия в Думе, что стало причиной военных действий со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.