Генсек Совета Европы Ягланд призвал прекратить боевые действия на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Торбьерн Ягланд призвал все конфликтующие стороны на Донбассе незамедлительно прекратить военные действия и соблюдать режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Совета Европы.

"Я призываю все стороны прекратить военные действия и соблюдать режим прекращения огня в том виде, в котором он определен в минских соглашениях", - отметил Ягланд.

При этом генсек Совета Европы подчеркнул, что "глубоко обеспокоен поступающими из Донбасса новостями и сообщениями о тяжелых боях, которые привели к гибели людей и повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации, сказавшейся на многих гражданских лицах, включая детей".

Особую обеспокоенность, по словам Ягланда, вызывает у него "гуманитарная ситуация в городах Донбасса, в первую очередь в Авдеевке".

Напомним, украинская сторона заявила, что в наступление под Авдеевкой пошли представители НВФ, однако украинским военным удалось отбить атаку.

Существует предварительная информация о "режиме тишины" в Авдеевке с 12:00, однако на данный момент боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. В связи с тяжелой ситуации в городе президент Украины Петр Порошенко собирает Военный кабинет СНБО.

Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.