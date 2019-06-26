Генсеком Совета Европы стала глава МИД Хорватии

Министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде голосования в среду, 26 июня.

Кандидатуру хорватки поддержали 159 депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает "Европейская правда".

Соперник Пейчинович-Бурич бельгиец Дидье Рейндерс, которого считали фаворитом выборов, заручился поддержкой 105 депутатов. Отметим, что представительница Хорватии получила ровно на один голос больше от минимума, необходимого для победы в первом раунде выборов.

Пейчинович-Бурич заменит на должности генсека Совета Европы норвежца Турбьерна Ягланда, который поддерживал возвращение России в ПАСЕ.

По данным источников издания в депутатском корпусе, поддержка кандидатуры Пейчинович-Бурич рядом делегаций была обусловлена их желанием избрать руководителем Совета Европы женщину - второй раз в истории организации.

Украинская делегация в голосовании не участвовала в знак протеста против отмены санкций и восстановления прав делегации РФ. Однако на этапе голосования представителей правительств, Украина также поддерживала Пейчинович-Бурич, так как она является членом дружественной Украине правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество". К тому же, в Киеве рассчитывают, что представительница хорватского правительства не будет придерживаться пророссийской позиции из-за разногласий с руководством Сербии, которое во многих вопросах ориентируется на Кремль.

В ночь на 25 июня ПАСЕ сняла санкции с делегации России без каких-либо дополнительных условий. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, и 10 человек воздержались. На следующий день ПАСЕ возобновила права российской делегации в полном объеме. В знак протеста представители семи государств совершили демарш и покинули сессионный зал. Украину поддержали делегации Польши, Грузии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Перед этим украинская и грузинская делегации обжаловали решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Также делегация Украины отказалась от участия в работе ПАСЕ и попросила Верховную Раду срочно рассмотреть этот вопрос. Депутаты поставили перед президентом Владимиром Зеленским и МИД вопрос о целесообразности участия в других органах Совета Европы.

В день голосования представители украинской делегации пожаловались, что Зеленский самоустранился от ситуации в ПАСЕ и фактически оставил депутатов без дипломатической поддержки накануне важнейшего заседания. Президент отреагировал на решение ПАСЕ лишь спустя 11 часов: его пресс-служба распространила заявление об "обеспокоенности и разочаровании" главы государства.

По материалам Европейская правда

