Генштаб Турции заявил о занятии сирийского Эль-Баба

Ранее город контролировали террористы "Исламского государства".

Турецкая армия совместно с отрядами сирийской оппозиции в четверг, 23 февраля, в рамках операции "Щит Евфрата" взяла под контроль город Эль- Баб, сообщает Генштаб Турции.

По данным агентства Anadolu, дальнейшее продвижение затрудняют установленные боевиками террористической организации "Исламское государство" мины. Турецкие военнослужащие и бойцы "Сирийской освободительной армии" задействованы в операции по разминированию города.

Турецкая армия начала бои за Эль-Баб в 11 февраля. На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что город окружен, и террористы покидают его.

Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в августе прошлого года. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков. Во время военных действий в Сирии погибли 310 тысяч чловек.