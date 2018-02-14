Германия: МОК нужно подумать, стоит ли прекращать давление на РФ

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, курирующий спорт, предостерег Международный олимпийский комитет (МОК, - ред.) от слишком мягкого подхода к России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"МОК следует серьезно задуматься о том, стоит ли прекращать давление на Россию так рано", - сказал де Мезьер.

Министр сделал это заявление на фоне сообщений о том, что Олимпийский комитет России может быть частично или полностью восстановлен в правах до конца Олимпиады в Пхёнчхане.

Де Мезьер вместе с тем похвалил "жесткие меры" МОК по отношению к России, заявив, что это возымело действие. Допущенные к Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.

9 февраля 2018 года выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 спортсменов из РФ на недопуск к зимним Олимпийским играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане.