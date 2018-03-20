Германия отказалась вводить санкции против Шрёдера

Германия отказалась вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Об этом в понедельник, 19 марта, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Немецкая волна.

По его словам, правительство "не видит оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Ранее руководитель МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера ФРГ.

Шрёдер является "важнейшим лоббистом Путина во всем мире", заявил глава украинского МИДа газете Bild. Поэтому необходимо "проверить, как в подобной ситуации может действовать Евросоюз", считает Климкин.

После того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".