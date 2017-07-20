Германия пересмотрит свои отношения с Турцией из-за ареста правозащитников

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ по отношению Турции. Это решение принято в связи с арестами немецких журналистов и правозащитников, а также согласовано с канцлером Ангелой Меркель, сообщает Deutsche Welle.

По словам Габриэля, отношения с Турцией "невозможно развивать как прежде". На каждое новое обострение со стороны Анкары правительство ФРГ старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. Но в Берлине сейчас "разочарованы" тем, что происходит с арестами правозащитников в Стамбуле, добавил министр.

В связи с этим, глава немецкого МИД сообщил, что будут пересмотрены условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь. Кроме того, пересмотрят предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС. Также, МИД Германии усиливает свои рекомендации о безопасности для немецких граждан, желающих посетить Турцию.

Напомним, недавно в Стамбуле арестовали немецкого гражданина Петера Штойдтнера и еще пять правозащитников. Турецкие власти обвиняют их в поддержке террористической организации. Несколько месяцев назад по подобному обвинению в Турции был арестован корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел, который до сих пор находится под стражей.

Как сообщалось ранее, Анкара блокирует запланирован визит немецких парламентариев к военным Бундесвера, размещенных на базе НАТО в Турции. Обращение Анкары сформулировали в виде "просьбы" со ссылкой на напряженные турецко-германские отношения.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)