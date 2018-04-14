Германия поддерживает удары по Сирии, - Меркель

Правительство ФРГ поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

"Военная операция была вынужденной и соразмерно для соблюдения международного запрета применения химического оружия и чтобы удержать сирийский режим от дальнейших нарушений (этого запрета. - Ред.)", - подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 апреля в Берлине.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН приняли, таким образом, на себя ответственность", - добавила руководительница немецкого правительства.

Меркель подчеркнула, что авиаудары имели целью "ограничить способность Сирии к применению химического оружия и удержать режим президента Сирии Башара Асада от нарушений Конвенции о запрещении химического оружия. По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим Асада ответственный за применение химического оружия против собственного народа.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, связанные с химическим оружием. Целями ударов были научно-исследовательский центр под Дамаском, состав химического оружия у города Хомс, а также расположенный неподалеку от состава командный пункт, сообщили в Пентагоне. Страны Запада обратились к военному вмешательству, поскольку считают сирийское правительство ответственным за использование химического оружия неделю назад.

Напомним, что по информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковой бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Погибли десятки человек, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети. Сирия и Россия отрицают информацию о "химической атаке" и называют ее "инсценировкой". Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство.