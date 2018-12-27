Германия требует проведения структурных реформ в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует проведения коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Германии изданию DW.

По словам Мааса, нынешний состав Совбеза ООН "не соответствует вызовам времени".

"Я считаю, что распределение сил в мире должно быть значительно лучше видно, чем это есть сейчас", - сказал он.

Маас отметил, что в этом Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности, расширения) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ нужно две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, - которые имеют право вето.

"Несмотря на нежелание некоторых из нынешних постоянных стран-членов Совбеза ООН проводить реформы, Германия будет и дальше "без устали выносить этот вопрос на повестку дня", - подчеркнул Гайко Маас.

Напомним, 29 ноября Маас также призывал к реформированию Совбеза ООН.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания поддерживает инициативу Франции и Мексики об ограничении права вето стран-участниц Совета безопасности ООН.