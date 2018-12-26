Германия выступает против размещения новых ядерных ракет в Европе

Глава немецкой дипломатии Хайко Маас в интервью агентству DPA заявил, что выступает против размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками на территории Европы. Министр иностранных дел подчеркнул, что ФРГ будет препятствовать такому развитию событий, передает Zeit.

"Размещение ракет средней дальности вызовет большое недовольство в Германии. Европа ни в коем случае не должна превратиться в площадку дебатов о наращивании вооружений", - сказал Маас.

Напомним, 4 декабря государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил тем, что Соединенные Штаты могут перестать соблюдать Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в течение 60 дней в том случае, если РФ не начнется снова исполнять условия соглашения.

22 октября было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как российская сторона Договор не соблюдает. Государственный департамент США отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о ядерных ракетах. В Госдепе подчеркнули тот факт, что использование ядерного оружия, о котором Путин рассказывал 1 марта, нарушает международные обязательства Москвы.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил о том, что в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, новая ракета имеет неограниченный радиус действия и "непредсказуемую траекторию полета". При этом Путин заявил о том, что "ни у кого другого такого оружия пока нет", а когда появится, добавил он, "наши ребята придумают что-то новое".

По материалам: zeit.de