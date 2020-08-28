Єгипет запроваджує з 1 вересня додаткові вимоги до туристів - ДПСУ

З 1 вересня всі без винятку громадяни віком від 6 років, які в'їжджають до Єгипту, мають надати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зокрема й члени екіпажів морських і повітряних суден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ в телеграмі.

"Міністерство охорони здоров'я Єгипту опублікувало в Facebook додаткові вимоги до сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Так, з 1 вересня під час в'їзду до країни усі без виключення громадяни віком від 6 років (включно з громадянами Єгипту) мають пред'явити сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття. Документ має відповідатиме таким вимогам:

- обов'язково містити точну дату та час здачі тесту особою;

- бути виданим офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документа, та містити печатку лабораторії;

- не містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

- містити інформацію про проведений вид тесту;

- має бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських та повітряних суден, які прибуватимуть до АРЄ, не звільняються від дотримання вказаних вимог. Проведення ПЛР-тестів (на борту судна чи після сходження на берег) для цієї категорії осіб має узгоджуватися агентською компанію з обслуговування суден із МОЗ АРЄ.

Громадян, у яких не буде необхідного сертифіката, не допустять до перетину державного кордону Єгипту до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов'язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії.

Раніше влада Єгипту зобов'язувала усіх мандрівників, що в'їжджають до країни сухопутними, морськими чи повітряними шляхами, мати при собі документ, який підтверджує, що їхній ПЛР-тест на коронавірус негативний.

Однак, правило не поширювалося на іноземців, які прибували до туристичних зон Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама й Мерса-Матрух. Якщо туристи хотіли виїхати за межі курортів, їм не дозволялося це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.