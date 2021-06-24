Єгипет змінив правила в'їзду: що варто знати українцям

Правила стосуються країн, "не охоплених мутованими штамами коронавірусу".

Повністю вакциновані від коронавірусу COVID-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

Про це повідомила напередодні газета Al Ahram з посиланням на міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.

"Сюди належать вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням з лікарських засобів Єгипту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двокомпонентної вакцини (Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) , або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson&Johnson. Сертифікати мають містити QR-код і печатку офіційного органу, жодні виправлення, помилки або дописки не допускаються.

Обумовлюється, що це стосується країн, "не охоплених мутованими штамами коронавірусу". Якщо пасажир прибуває з однієї з країн, де зафіксовані мутації (сюди належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія та деякі інші країни Латинської Америки), то навіть за наявності сертифікату про вакцинацію той, хто прибуває, зобов'язаний зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.

Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то вступає в дію протокол, відповідно до якого зараженого поміщають у ковідний госпіталь.