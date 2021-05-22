Єгипетські посередники працюють із палестинцями, Ізраїлем для зміцнення перемир'я в регіоні

Посередники від Єгипту в суботу провели переговори з урядом Ізраїлю і палестинською владою з метою закріпити режим припинення вогню в секторі Гази і забезпечити довгостроковий мир, повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на єгипетського дипломата.

Він розповів на умовах анонімності, що Єгипет відправив дві групи переговірників - в Ізраїль і на палестинські території. Джерело зазначило, що дискусії стосувалися і узгодження заходів в секторі Гази і Єрусалимі, які не допустили б повторення недавнього сплеску насильства. Він не став уточнювати деталі консультацій.

Зі свого боку палестинська інформагенція WAFA повідомила, що глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас зустрічався в суботу з єгипетськими посередниками, говорив про відновлення сектора Гази і відносинах між палестинцями.

AP зазначає, що наступного тижня очікується візит у регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена, який повинен буде зустрітися з Аббасом і лідерами Ізраїлю.

У ніч на п'ятницю набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з сектора Гази. До цього протягом 11 днів Армія оборони Ізраїлю наносила удари по Гази у відповідь на пуски ракет, що проводилися звідти: всього по Ізраїлю було випущено понад 4 тис. ракет.

Загинуло понад 250 людей, включно з 12 мирними жителями Ізраїлю.

Палестинська влада повідомила про загибель 243 палестинців, серед них 66 дітей, але не уточнила, скільки серед загиблих виявилося бійців збройних формувань. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зі свого боку заявив про знищення понад 200 бойовиків, включно з 25 командирами.

AP зазначає, що і Ізраїль і рух ХАМАС приписали собі перемогу в конфлікті.

Тим часом, палестинці в секторі Гази намагаються оцінити масштаби збитку від ударів Ізраїлю. На тлі цього єгипетський дипломат повідомив на умовах анонімності, що гуманітарний конвой зі 130 вантажівок з вантажем гумдопомоги і медикаментів у суботу прибув з Єгипту до кордону з сектором Гази.