Глава КНДР заявил, что готов подождать с ракетным ударом по США

Ким Чен Ын готов подождать, пока США взвесят все "за" и "против" и придут к решению, которое облегчит их "ужасную судьбу".

Ким Чен Ын 14 августа встретился с руководством ракетных войск страны. В ходе разговора военные доложили о готовности нанести удар в сторону американского острова Гуам при получении соответствующего приказа от ЦК Компартии КНДР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на северокорейское издание KCNA.

Ким Чен Ын похвалил военных и указал, что "американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета". Однако он указал, что готов подождать, пока США взвесят все "за" и "против" и придут к решению, которое облегчит их "ужасную судьбу".

По словам Ким Чен Ына, американцы должны признать необходимость прекращения провокаций в отношении КНДР и отказа от таких попыток в дальнейшем.

Как отметил глава КНДР, США проверяют терпение Северной Кореи. По его мнению, они должны думать рационально. При этом Ким Чен Ын отметил, что ракетчики всегда должны исполнить приказ партии и в случае необходимости "перекрыть дыхание янки".