Глава корейської організації повідомив про стан Кім Чен Ина - Bloomberg

Глава Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де-Бенос заявив, що інформація про смерть лідера Північної Кореї Кім Чен Ина не відповідає дійсності, передає Bloomberg.

"Інформація про тяжкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і зловмисної", - сказав він.

Раніше віце-директор гонконгської супутникової телемережі HKSTV Цин Фен повідомила про смерть лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на своїй сторінці в китайській соцмережі Weibo. Інформацію передало видання International Business Times. За його даними, вона зазначила, що повідомлення про смерть лідера КНДР їй підтвердив "дуже солідний джерело". Її пост був опублікований в Twitter.

Однак станом на 22:20 за Києвом, на сторінці Цин Фен у Weibo цей пост вже видалили. В останньому записі 24 квітня вона зазначила, що сама не видаляє свої пости, і, можливо, запис прибрали з-за коментарів.

Японське видання Shukan Gendai також писало, що Кім Чен Ин переніс операцію на серці і перебуває у важкому стані. Китайський медичний чиновник повідомив виданню, що під час робочої поїздки глави КНДР стало погано, і його відвезли на швидкій, роблячи масаж серця.

Зазначимо, спадкоємицею Кім Чен Ина, у разі його смерті, стає сестра лідера - Кім Е Чжон. Зараз прискорилася робота по підготовці Кім Е Чжон до головування в країні, тепер вона стала "людиною номер два" в північнокорейської ієрархії.

Раніше повідомлялося про те, що Китай направляє в Північну Корею бригаду медичних працівників для консультації лідера КНДР після чуток про його важкому стані.

За матеріалами Bloomberg