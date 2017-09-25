Глава МИД Австрии назвал причину попадания ультраправых в Бундестаг

В Германии есть много недовольных миграционной политикой правительства страны, считает глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает, что причиной успеха правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) на выборах в Бундестаг является недовольство немцев миграционной политикой правительства ФРГ. Об этом сообщает издание Die Welt.

"Результаты для меня не стали сюрпризом... Многие недовольны позицией правительства в миграционной политике в Германии", - сказал Курц.

Он добавил, что миграционный кризис не воспринимался достаточно серьезно многими политиками и традиционными партиями в Европе. Liga.net

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