Глава МИД Британии: Необходимо продлить санкции против России

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал происшествие с бывшим сотрудником российской разведки Сергеем Скрипалем в Солсбери "тревожным инцидентом". Он отказался комментировать расследование, однако сказал, что Великобритания будет продолжать настаивать на продлении санкций против РФ. Об этом он заявил в Палате общин, передает Sky News.

"Я знаю, что у членов (Палаты общин, - ред.) будут свои подозрения, и если эти подозрения окажутся обоснованными, то правительство примет все меры, которые мы считаем необходимыми для защиты жизни людей в этой стране и их свобод", - сказал Джонсон.

Он описал случай в Солсбери как "тревожный инцидент", но сказал, что он не может его комментировать "из страха предрешить исход расследования".

Что касается России в целом, то он сказал, что РФ "оспаривает фундаментальные основы международного порядка" и что правительство будет продолжать "реагировать силой и решительностью" на вызовы, которые Россия ставит перед ним.

Он также добавил, что Великобритания продолжит настаивать на продлении санкций против России.

Вчера, 5 марта, в британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.

На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.