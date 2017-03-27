Глава МИД Британии отменил визит в Москву после протестов

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отложил свой визит в Москву. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на МИД Британии.

В заявлении говорится, что визит Джонсона "отложен из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО".

"К сожалению, мы вынуждены отложить запланированный на этот месяц визит министра иностранных дел в Россию из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - сказано в сообщении.

Ранее запланированная на 5 и 6 апреля встреча министров стран-членов НАТО была перенесена на 31 марта после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон указал, что не сможет на ней присутствовать из-за визита в США президента КНР Си Цзиньпиня.

Отмечается, что ранее Джонсон говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "ожидает, что его визит состоится как можно скорее".

В начале марта в МИД Британии подтвердили, что Джонсон получил от Лаврова приглашение посетить Москву и сообщили, что его визит состоится в ближайшие недели. Это будет первый визит главы британского МИДа в РФ за последние 5 лет.

26 марта в около 100 городах по всей России прошли акции против коррупции. Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".