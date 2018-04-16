Глава МИД Британии: режим Асада "не такой глупый, чтобы устроить еще одну химатаку"

Лондон не стремится к эскалации ситуации в Сирии, но и в дальнейшем будет оказывать давление на Дамаск, отметил Борис Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии на данный момент предложений относительно следующего удара по Сирии.

Об этом глава британского МИД сказал в эфире телеканала BBC, передает DW.com.

Вместе с тем он предупредил, что в случае возможных химических атак со стороны войск сирийского правителя Башара Асада Великобритания и ее союзники будут рассуждать о мерах в ответ. "Конечно, мы с союзниками рассмотрим варианты", - заявил Джонсон.

Британский чиновник также признал, что режим Асада "не такой глупый, чтобы устроить еще одну химическую атаку", цитирует информагентство Reuters.