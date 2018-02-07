Глава МИД Франции раскритиковал польский закон о Холокосте

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал польский закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Le Figaro.

"Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не является хорошей идеей", - сказал Ле Дриан в эфире BFM TV.

Кроме того, он добавил, что искажение памяти это - негативное явление.

Министр, отвечая на вопрос, что Европейский союз может сделать в связи с подписанием закона, он заявил, что достаточно сильным средством может стать "моральное давление".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону об Институте национальной памяти. Соединенные Штаты также не одобряют закон об Институте национальной памяти, подписанный президентом Польши.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что законодательные акты не помогут установить историческую правду.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут", - написал Климкин.