Глава МИД ФРГ: Европа обеспокоена возможностью новой гонки вооружений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Европе обеспокоены возможностью новой гонки вооружений. Об этом он сказал во время встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"С нашей стороны существует беспокойство, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений. Сейчас, конечно, еще немного рано говорить о том, в чем конкретно мы могли бы продвинуться в направлении того, чтобы не допустить этого", - сказал он.

Он отметил, что Германия продемонстрировала, что "является надежным партнером".

Напомним, глава МИД Германии заявил, что ослабление санкций против России возможно при ощутимом прогрессе выполнения минских соглашений.