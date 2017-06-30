Глава МИД ФРГ не ожидает встречи "нормандской четверки" в рамках G20

Несмотря на все имеющиеся разногласия, отношения между Россией и Германией находятся на пути постепенного улучшения. Об этом в четверг, 29 июля, заявил президент РФ Владимир Путин, принимая в Кремле министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel).

Российский лидер положительно оценил подготовку Германии к саммиту "большой двадцатки", который пройдет 7 - 8 июля в Гамбурге. "Мы разделяем приоритеты, которые выбрала Германия", - сказал Путин, добавив, что Россия сделает все возможное для достижения и реализации договоренностей, которые будут приняты на встрече.

Одной из тем саммита G20 должны стать вопросы, связанные с Парижским соглашением по климату. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена добиться продвижения в этом направлении, несмотря на объявленный президентом Дональдом Трампом выход США из парижских договоренностей. Германия рассчитывает в этом вопросе на помощь России. "Российская Федерация присоединилась к парижским соглашениям, и мы надеемся, что ее позиция не изменится", - заявил Зигмар Габриэль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства высказался в Москве также за продление режима прекращения огня на востоке Украины. При этом, по словам Габриэля, вопрос о встрече в нормандском формате в кулуарах G20 не обсуждался. Возможно, украинская тематика, будет обсуждена в ходе телефонных переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России накануне саммита. "Однако конкретных планов на эту тему пока нет", - отметил Габриэль.

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/39482220