Глава МИД Германии назвал "противозаконными" новые США санкции против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает "противозаконными" новые США санкции против России и рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп не одобрит их в нынешнем виде. Об этом Габриэль заявил в Бельгии на мероприятиях памяти погибших в Первой мировой войне, передает DW.

В частности, Габриэль назвал "противозаконными" одобренные Конгрессом США новые санкции против России и обвинил Вашингтон в том, что тот "путает экономические и политические интересы".

"Мы европейцы делаем ставку на то, что здесь (в вопросе санкций США против энергетики России, - ред.) никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - добавил Габриэль.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России.

"Очень скоро, в знак нашей приверженности, Трамп подпишет законодательство для укрепления санкций США против России", - отметил Пенс.