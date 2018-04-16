Глава МИД Германии назвал Россию сложным партнером

Россия стала сложным партнером, однако нужно продолжать диалог с ней.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в эфире канала ARD.

Он отметил, что в последние дни после удара США, Великобритании и Франции в Сирии эскалации ситуации не наблюдалось, однако Россия и Иран могли бы приложить усилия в поваленные режима Башара Асада.

По его словам, Россия 12 раз ветировал резолюции Совбеза ООН по Сирии, именно поэтому США, Великобритания и Франция решили нанести удар.

Россия стала сложным партнером, однако нужно продолжать диалог с этой страной, сказал Маас.

"Тот факт, что в последние дни не было эскалации, и теперь все говорят о дипломатические и политические решения, действительно является признаком того, что что-то должно было измениться", - заявил министр.

По его словам, Россия не сможет все время защищать режим Асада.

"Нравится нам это или нет - конфликт в Сирии без участия России не решить", - подчеркнул Маас.

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.