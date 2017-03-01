Глава МИД Литвы обвинил Россию в «репрессивной политике» в Крыму

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что российские власти проводят в Крыму «репрессивную политику». Об этом он заявил, выступая с речью на 34-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

В ходе своего выступления он обратил внимание также на действия России в Донбассе, сообщил портал Batlnews со ссылкой на пресс-службу литовского МИД. По словам Линкявичюса, Россия «проводит репрессии на оккупированных территориях».

«Продолжающиеся на востоке Украины и в Крыму убийства, сексуальное насилие, похищения людей, пытки и дискриминационные преследования крымских татар представляют собой системную модель репрессивной политики оккупационного режима, грубо нарушающей нормы международного права», — заявил литовский министр с трибуны ООН.

Также он затронул и грузинский вопрос. Линас Линкявичюс подчеркнул, что из-за применения подобных «репрессивных» методов «оккупированные» Россией регионы Грузии были превращены в серые зоны, в пределах которых не действует международное право.

Министр призвал Совет по правам человека принять в первом чтении резолюцию по Грузии и выполнить резолюцию ООН по ситуации с правами человека на территории Крыма, а также осудить государства, которые не выполняют нормы международного права и стараются любым способом избежать ответственности за свои действия.

