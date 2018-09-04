Глава МИД Норвегии: Мы внимательно следим за действиями России в Балтийском море

Норвегия тщательно следит за ситуацией в Балтийском море и за действиями России в регионе. Об этом заявила глава МИД страны Ине Серейде во время совместного брифинга с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает "112 Украина".

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, ежемесячно и чаще. Мы поддерживаем санкции ЕС, ограничительные меры ЕС и наша позиция будет оставаться такой в будущем. Норвегия выступает за поддержание международного права, а это является нарушением международного права. Так же мы рассматриваем эти ситуации не только в контексте Украины, а более широко, в контексте региона, частью которого является Украина", - заявила министр.

Также она отметила, что военное присутствие России в регионе усиливается со временем.

"Как мы видим, ситуация в регионе свидетельствует о том, что военное присутствие России там усиливается, становятся более масштабными и сложными военные учения там, мы видим большое количество военных самолетов, которые там появляются. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией," - подчеркнула Серейде.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министр Серейде планирует посетить линию разграничения на Донбассе.