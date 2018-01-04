Глава МИД Польши назвал российскую агрессию против Украины главным вызовом на 2018 год

Главным внешнеполитическим вызовом для Польши в 2018 году останутся имперские амбиции России и ее агрессия против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел соседней страны Витольд Ващиковский.

"Мы находимся в регионе, на продолжает влиять российско-украинский конфликт. Он не решен, он продолжается и возник из-за имперских амбиций России. Это влияет на Украину, но и на территорию вне Украины, что показали в прошлом году крупные военные маневры "Запад-2017", - заявил Ващиковский.

Он добавил, что и в дальнейшем "проблемой номер один для Польши остается военно-политическая безопасность". Ранее глава политического кабинета Министерства иностранных дел Польши Ян Парис заявлял, что для свободной Польши свободная Украина не обязательна. По словам Париса, Польша является членом НАТО и п'ятиою государством ЕС (после выхода из Евросоюза Великобритании), поэтому будет существовать независимо от ситуации в Украине. По материалам: Укринформ /