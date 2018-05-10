Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что страна начнет разработку ядерного оружия в случае срыва иранской сделки

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Эр-Рияд начнет разрабатывать ядерное оружие, если Тегеран возобновит свою ядерную программу, сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр в интервью CNN.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия сделает все, чтобы защитить себя. Министр добавил, что если Тегеран обретет ядерный потенциал, Эр-Рияд "предпримет все, чтобы тоже этого добиться".

Глава МИД похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Он добавил, что сделка имеет недостатки, в частности в ней ничего нет о ракетной программе Ирана и поддержке терроризма.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Глава Белого дома анонсировал, что США установят наивысший уровень экономических санкций против Ирана. Администрация Трампа обнародовала свои требования к иранским властям. Помимо отказа от ядерного оружия, Соединенные Штаты под угрозой расширения санкций требуют от Ирана прекратить поддержку террористических группировок в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что часть санкций США против Ирана вступит в силу с 6 августа, а еще часть - с 4 ноября 2018 года.

Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ.

Глава Белого дома заявил, что Ирану грозят серьезные последствия в случае возобновления ядерной программы.