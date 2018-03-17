Глава МИД Великобритании отказался пожать руку российскому послу

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко не пожал ему руку. Об этом рассказал сам российский дипломат, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - ред.) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.

Как пишет издание, посол РФ отметил, что "отнесся к этому спокойно".

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже при таком для них неприятном поводе - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу поставить", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля.

Источник: УНН