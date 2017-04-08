Глава МИД Великобритании отменил визит в Россию в связи с событиями в Сирии

Джонсон выразил сожаления в связи с тем, что Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Российскую Федерацию, который был запланирован на 10 апреля. Об этом говорится в заявлении Джонсона, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

"События в Сирии коренным образом изменили ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семерки" 10-11 апреля для создания скоординированной международной поддержки прекращения огня на местах и активизации политического процесса", - говорится в заявлении.

Также Джонсон указывает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву после встречи "Большой семерки", как и планировалось раньше, чтобы передать "четкое и скоординированное послание российской стороне".

Джонсон выразил сожаления в связи с тем, что Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада, несмотря на применение химического оружия против мирных граждан.

Министр призывает Россию сделать все возможное для политического урегулирования ситуации в Сирии, а также сотрудничать с международным сообществом, чтобы "гарантировать, что шокирующие события прошлой недели никогда не повторятся".

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания полностью поддерживает решение Соединенных Штатов Америки (США) о ракетном ударе по авиабазе в Сирии в ответ на применение химического оружия против мирного населения.