Глава Минфина Франции заявил о возможности «маневра» в рамках антироссийских санкций

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет для экономического сотрудничества с Москвой, не отступая от режима санкций, использовать «пространство для маневра». При этом он подчеркнул, что Франция привержена санкционному режиму. «Мы на 100% придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет»,— сказал господин Ле Мэр в интервью газете «Ведомости».

«Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества»,— отметил он. В качестве примера министр напомнил, что Россия уже снимала часть ограничений на французскую продукцию, наложенных в 2013 году. «И это имело положительный эффект»,— заявил Брюно Ле Мэр.