Глава Минобороны Канады: Украине нужны правильные возможности на фоне агрессии России

Министр обороны Канады Харджит Саджан рассказал о поисках поддержки дополнительных путей для поддержки Украины на фоне агрессии России.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в этот сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан в комментарии Укринформ.

Он пообещал работать в этом направлении.

"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.

Напомним, что правительство Канады внесло Украину в перечень государств, куда внутренним производителям разрешено экспортировать вооружение.

По состоянию на 21 декабря министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Украина пока не направляла запрос на покупку оружия у канадских производителей. Украина включена в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие, с 13 декабря 2017 года.