Глава МВД Словакии подал в отставку на фоне протестов из-за убийства журналиста

Министр внутренних дел и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк подал в отставку в связи с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио. Господин Калиняк выразил надежду, что его уход поможет стабилизации общественно-политической ситуации в Словакии.

О преемнике господин Калиняк говорить отказался. Известно, что пост министра внутренних дел займет социал-демократ, так как это предусмотрено соглашением правящей коалицией.

Отставка вице-премьера и главы МВД Калиняка произошла на фоне резкой критики со стороны оппозиции и гражданских активистов, обвиняющих власти в промедлении в расследовании убийства журналиста местного сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака. 9 марта в десятках городов Словакии прошли массовые акции протеста. В столице страны Братиславе собрались свыше 30 тыс. человек. Протестующие требовали отставки правительства, обвиняя власти в «крышевании» мафии.

Тела Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность итальянской мафиозной организации Ндрангета в Словакии, в том числе ее возможные связи со словацкими политиками. В одном из материалов его расследования упоминались имена двух помощников премьера Роберта Фицо — секретаря правительственного совета по безопасности Уильяма Ясана и Марии Тросковой. Они покинули свои посты. Также в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарич, заявивший, что не может находиться на своем посту после убийства журналиста.