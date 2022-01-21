Глава МЗС Британії порівняла можливий наступ Росії на Україну з війною в Афганістані

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вторгнення до України може призвести до великих втрат, та порівняла такий крок із радянською інтервенцією в Афганістан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У п'ятницю, виступаючи у Сіднеї, Трасс закликала Росію та Путіна утриматися від спроб відновити Радянський Союз.

"Ми разом із нашими союзниками по G7 та нашими союзниками в НАТО, дуже чітко усвідомлюємо, що вторгнення Росії до України призведе до величезних втрат. Ми готові одразу запровадити жорсткі санкції", - заявила вона, додавши, що Британія вже допомагає Україні озброєнням.

ЗМІ уточнює, що Велика Британія вже направила Україні партію протитанкового озброєння та пообіцяла допомогти з інструкторами й навчанням.

Трасс закликала Путіна "відступити та відмовитися від України", перш ніж він зробить величезну стратегічну помилку. "Кремль не вивчив уроки історії. Вони мріють про відновлення Радянського Союзу або про якусь більшу Росію та збирають території, базуючись на етнічності та мові. Вони заявляють, що хочуть стабільності, але водночас працюють над тим, щоб погрожувати та дестабілізувати інших", - заявила Трасс.

Вона також порівняла можливе вторгнення із війнами в Афганістані та в Чечні.

Ще Трасс заявила, що Британія співпрацюватиме з такими країнами, як Австралія, Ізраїль, Індія, Японія та Індонезія, аби разом протистояти загрозам від Росії та Китаю.

Велика Британія не виключає, що збільшить кількість зброї, яку передасть незабаром Україні.