Глава МЗС Німеччини виступив проти повернення Росії в G7

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що він проти участі Росії в засіданнях "Великої сімки" до вирішення українського питання.

В інтерв'ю виданню Rheinische Post він зазначив, що "анексія Криму та інтервенція на сході України" стали причинами виключення Росії зі складу "великої вісімки", до вирішення цих питань, на його думку, для її повернення "немає шансів".

Глава німецького МЗС визнав, що останнім часом у відносинах з Росією "постійно виникають складнощі", однак сказав: "Ми також знаємо, що Росія потрібна нам для вирішення таких проблем, як конфлікти в Сирії, Лівії та Україні. Це буде робота не проти Росії, а тільки разом з Росією".

"Але Росія також повинна зробити свій внесок, все дуже повільно відбувається в Україні", - додав дипломат.

За словами міністра, взагалі немає необхідності в розширенні G7, як це раніше запропонував президент США Дональд Трамп.

"G7 і G20 - це два розумно скоординованих формати. Нам не потрібні G11 або G12", - сказав Маас.

Раніше Трамп запропонував розширити формат "сімки", запросивши туди Росію, Індію, Австралію і Південну Корею.