Глава нацразведки отверг причастность спецслужб США к подготовке компромата на Трампа

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что американские спецслужбы не имеют отношения подготовке и утечке доклада о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Клэппера он обсуждал вопрос "утечки" данных доклада разведсообщения с Трампом 11 января вечером.

"Я настаиваю, что этот документ не является результатом работы разведсообщества США и не могу согласиться, что разведка имеет отношение к утечке", - заявил Клэппер.

Разведсообщество не делало никаких выводов насчет надежности информации в этом документе, и мы никак не опирались на эту информацию в наших выводах, отметил Клэппер.

Напомним, СМИ сообщили, что доклад о наличии у России возможного компромата на избранного президента США Дональда Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35- страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".