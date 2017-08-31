Глава Пентагона подписал указ об отправке дополнительных войск в Афганистан

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис подписал распоряжение об отправке дополнительных войск США в Афганистан. Об этом сообщает Reuters.

Мэттис отметил, что подписанный указ соответствует новой стратегии президента США Дональда Трампа.

"Мэттис отказался прокомментировать, сколько дополнительных войск было включено в распоряжение, но официальные лица США сказали, что президент Дональд Трамп дал Мэттису полномочия отправить еще 4 тыс. дополнительных войск в Афганистан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что в настоящее время в Афганистане находится порядка 11 тыс. американских военных.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось об около 8,4 тыс. военных США в Афганистане. В Пентагоне объяснили, что новая цифра стала результатом более точной методики подсчета численности войск. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не будет принимать решение об увеличении численности войск в Афганистане до того, как не будет произведен открытый и полный подсчет численности уже развернутых в зоне конфликта сил.