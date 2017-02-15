Глава Пентагона потребовал от союзников НАТО больше денег в бюджет Альянса

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис выступил с ультиматумом к союзникам по НАТО относительно необходимости увеличения финансирования Альянса. Такое заявление он сделал за закрытыми дверями встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Washington Post.

"Я должен четко прояснить вам политическую реальность Соединенных Штатов и открыто заявить о требовании моего народа в конкретных фразах", - сказал Меттис.

"Америка выполняет свои обязательства, но если ваши страны не хотят увидеть, как США сокращают свой вклад в альянс, каждая из ваших столиц должна продемонстрировать свою поддержку нашей коллективной обороне", - заявил глава Пентагона.

Стоит отметить, что заявление Меттиса только подтвердило недовольство новой администрации США тем фактом, что большинство стран НАТО не тратят на оборону необходимые 2% от ВВП.

Комментируя заявление главы Пентагона, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обязательства США - это больше чем слова.

"В эти дни мы впервые за много лет видим размещение сил США в Европе - это и бригады, и техника, увеличение количества учений. Мы видим беспрестанное желание США увеличивать свою поддержку союзников", - сказал он.

При этом, по его словам, министры обороны стран-членов согласились относительно необходимости увеличения оборонных расходов. По его словам, в 2015 году прекратилось сокращение расходов, в 2016-м началось их увеличение.

Сейчас, подчеркнул генсек, необходимо обеспечить устойчивый рост. Для этого, по его словам, каждая страна должна разработать национальный план, по которому будет направляться к цели в 2% ВВП на оборону.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 14 февраля, генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о надеждах, что уже в июне этого года в ответ на российскую агрессию четыре новых многонациональных батальона на восточных границах Альянса станут полностью функциональными.