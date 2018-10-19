Глава швейцарской разведки заявил об активизации российских шпионов

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов, которые активизировались в последнее время.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Точное число шпионов Годен не назвал, но уточнил, что сейчас российские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше.
Сейчас, по его словам, прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГРУ Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб- квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.
Обоих подозревают также в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Лаборатория помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.
Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ. В российском МИДе экстрадицию назвали "недоразумением".
Напомним, в сентябре Швейцария потребовала от России прекратить шпионаж на ее территории. Отмечалось, что с начала года швейцарский МИД уже трижды вызывал по этому поводу российского посла.
Ранее швейцарская газета Sonntags-Zeitung написала, что по оценке одного из местных агентств по безопасности, примерно каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является действующим или бывшим сотрудником спецслужб РФ. Российское посольство в Швейцарии назвало эту оценку необоснованной.