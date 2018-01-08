Глава ЦРУ подозревает Россию в новых попытках влияния на выборы в США

Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео убежден, что Россия, как и раньше, пытается влиять на американские выборы. Такое заявление он сделал 7 января, передает DW.

В частности, на вопрос, пытается ли Россия в настоящее время проникнуть в американскую выборную систему, Помпео ответил: "Так, уже в течение десятилетий".

При этом глава ЦРУ добавил, что есть и другие "игроки" на этом поле.

"У нас много врагов, которые пытаются подорвать западные демократии", - рассказал он.

Помпео подчеркнул, что ЦРУ выполняет важную задачу как часть национальной системы безопасности для того, чтобы избирательный процесс в США был защищенным и демократическим.

"Мы усердно работаем над этим. Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает их (выборов - ред.) результатам", - заверил Помпео.

Спецслужбы США убеждены, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также Россия в ходе избирательной кампании распространяла пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа. Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отвергает все обвинения.

Напомним, ранее ЦРУ Соединенных Штатов Америки заявляло, что в оценке вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года ничего не изменилось.