Глава ЦРУ: в переговорах со спецслужбами России не было ничего неуместного

В переговорах представителей американской разведки с российскими спецслужбами не было ничего неуместного, сообщил директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео.

В письме к лидеру демократов в Сенате Чаку Шумера, который требовал объяснений по этому поводу, Помпео 1 февраля написал, что на встрече обсуждали "ряд непростых вопросов". Об этом сообщает Радіо Свобода.

"Когда такие встречи происходят, вы и американский народ можете быть уверены, что мы рассматриваем очень сложные темы, в которых американские и российские интересы не совпадают. Ни одна из сторон не стесняется выражать беспокойство, связанное с нашими разведывательными отношениями и интересами наших стран. Мы энергично защищаем Америку на этих встречах и не ограничиваем себя в высказывания", - утверждает Помпео.

Накануне стало известно, что руководители трех основных разведывательных ведомств России на днях посетили Вашингтон для консультаций с американскими коллегами.

Визиты прошли за несколько дней до того, как администрация президента Дональда Трампа опубликовала так называемый "кремлевский отчет".

Руководители ЦРУ регулярно встречаются и проводят переговоры со своими российскими коллегами по целому ряду вопросов. Однако ряд бывших офицеров разведки США осуждают встречу. Присутствие трех руководителей российских спецслужб в Вашингтоне на фоне расследования возможного вмешательства Кремля в выборы США в 2016 году, вызвало волну критики.