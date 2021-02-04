Глава Єврокомісії не виключила нових проблем з постачанням ЄС вакцинами проти COVID-19

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн в опублікованому в четвер інтерв'ю низці європейських ЗМІ, включно з французькою газетою La Croix, передбачила нові "перешкоди" і "проблеми виробництва" в кампанії вакцинації ЄС проти COVID-19.

"Напевно будуть інші перешкоди, інші проблеми виробництва, і ми повинні також підготуватися до можливої нестачі сировини або деяких компонентів цих вакцин", - заявила глава ЄК на тлі того, що в Європі наростає критика реалізації Брюсселем стратегії вакцинації, особливо після оголошення компанією AstraZeneca про свою нездатність забезпечити Євросоюзу в термін передбачену контрактом кількість доз.

Проте, не дивлячись на збої в цій кампанії, фон дер Ляєн захищала лінію, обрану Єврокомісією. "Ми розраховуємо вакцинувати в Європі 70% дорослого населення до кінця літа. Це немало, ми рухаємось у правильному напрямку", - сказала голова Європейської комісії.

За її словами, більш надійним способом захиститися від пандемії можна, об'єднавши зусилля всіх 27 країн ЄС, а не протистояти цьому виклику поодинці. Природно, на узгодження рішень з усіма членами Євросоюзу йде час.

"Я усвідомлюю, озираючись назад, що ми мали б паралельно більше думати про масове виробництво і проблеми, які при цьому виникають. Промисловість ще ніколи не брала на себе таке завдання", - констатувала фон дер Ляєн.

Збільшувати можливості виробництва, створювати нові ланцюжки постачання потрібно було завчасно, визнала вона.

"Тепер ми працюємо з промисловістю з метою підготовки до можливого поширення варіантів коронавірусу, здатних чинити опір вакцинам. Ми повинні негайно підтримати науку, щоб вакцини були адаптовані до цього якомога швидше. Оскільки головний урок, вивчений за ці останні місяці, в тому, що ми ніколи не знаємо, що станеться через рік. Ми повинні бути готові до всіх несподіванок", - пояснила глава ЄК.

При цьому фон дер Ляєн відкинула порівняння вакцинації в ЄС з Великою Британією і Ізраїлем, де кампанії проходять у прискореному темпі на тлі відставання Євросоюзу.

"Сполучене Королівство обрало шлях надзвичайного отримання дозволу на випуск (вакцини) на ринок, ми вибрали інший (наукову рекомендацію Європейського агентства лікарських засобів - ІФ), і ми вважаємо, що це правильно. Ізраїль теж часто наводять як приклад моделі успіху. Країна дуже цифровізована, і це добре, але персональні дані зі сфери охорони здоров'я там надані компаніям. Це не те, чого б ми хотіли в ЄС", - заявила голова Європейської комісії.

