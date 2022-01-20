Глави МЗС чотирьох країн обговорили санкції проти Росії

Глави зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Німеччини й Франції під час зустрічі в Берліні обговорили спільну готовність запровадити суворі санкції проти Росії в разі її подальшої агресії проти України.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США за результатами переговорів, передає Укрінформ.

"Сторони обговорили нещодавні дипломатичні зустрічі з РФ, а також спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, в тому числі готовність союзників і партнерів запровадити проти Росії масштабні наслідки та жорсткі економічні наслідки за такі дії", - зауважили в американському відомстві.

Підкреслюється також, що держсекретар Блінкен підтвердив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України.

Крім того, держсекретар і його колеги обговорили необхідність досягнення згоди всіх сторін у переговорах щодо іранської ядерної програми.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває 20 січня у Берліні, де заплановані його переговори з державним керівництвом ФРН, а також міністерська зустріч країн формату "Північноатлантичної четвірки" - США, Британії, ФРН і Франції.

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох українських політиків, діяльність яких пов'язується з інтересами Росії.