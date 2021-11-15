Глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу погодили п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено політичне рішення, що стосується п'ятого пакета санкцій, ніхто не висловив сумнівів щодо того, що знадобиться і шостий пакет", - наголосив міністр.

Рау зазначив, що нині триває обговорення щодо шостого раунду санкцій, тому питання поки що залишається відкритим.

Зазначається, що Брюссель відтепер матиме змогу переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка стосовно створення міграційної кризи біля кордонів ЄС