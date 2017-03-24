Главнокомандующий НАТО выступил за предоставление Украине летального оружия

Правительство США должно предоставить Украине летальное вооружение. С таким заявлением во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам выступил главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

По его словам, Россия ведет военные действия в Украине и Сирии, в ходе которых испытывает новые виды вооружения. В связи с этим Украине нужно предоставить летальное оружие для защиты.

"Они (Украина - ред.) противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками", - сказал он.

Генерал уверен, что российское правительство использует украинский конфликт, как плащику для новейших технологий и методов ведения войны.

"Среди них то, что вы упомянули, - сокращение временного промежутка между тем, когда обнаружена цель и тем когда она может быть поражена, в том числе с использованием беспилотников", - указал главнокомандующий.

Скапарротти считает, что действия РФ во многом могут навредить и США. Это связано с тем, что российские методы и наработки начинают использоваться террористами по всему миру.

"Работа с Украиной предоставляет нам возможность протестировать некоторые вещи, которые мы делаем. Мы должны предоставить им системы раннего оповещения и тому подобное, чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники", - добавил генерал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн призвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие, в ответ на ситуацию с аннексией Крыма.